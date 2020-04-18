شكرا لقرائتكم خبر عن «دواؤك يوصلك لبيتك» بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مستشفى الملك فهد العام بجدة ممثلاً في قسم الرعاية الصيدلية مبادرة «دواؤك يوصلك لبيتك»، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين في ظل هذه الجائحة. وأكد مدير قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى د. فايز العتيبي أنه جرى خلال المبادرة صرف 999 وصفة علاجية، وإيصالها للمنازل بمختلف أحياء محافظة جدة، للإسهام في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض -لا سمح الله-. وأشار إلى الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى التي تأتي استشعاراً بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دواؤك يوصلك لبيتك» بمستشفى الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.