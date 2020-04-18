، هل ينجح العالم في هزيمة " كورونا".."عشقي": أخبار سارّة خلال 10 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطرق إلى آخر مستجدات التجارب السريرية والعقاقير الواعدة

أكد أستاذ البيئة الدكتور علي عشقي، بأن العقاقير الطبية والتجارب السريرية في بعض الدول أثبتت فعاليتها في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، متوقعاً أن تحمل العشرة أيام المقبلة أخباراً سارّة حول العلاج.

وقال " عشقي ": هناك أربعة عقاقير واعدة في كبح جماح وباء كورونا المستجد، منها هيدروكسي كلوروكوين، الذي بدأ استخدامه في العديد من الدول الأوروبية وروسيا، وقد أظهر نتائج جيدة جداً على المرضى الذين استخدموا هذا العقار.

وأضاف: أمريكا توضح فاعلية عقار آخر جديد في كبح جماح هذا الوباء وهو عقار " رمديسفير " الذي أظهر نتائج باهرة على المرضى الذين استخدموه.

وتابع: منظمة الصحة العالمية تبنت شعاراً أُطلق عليه اسم التضامن في التحارب السريرية ( Solidarity for clinical Trials ) لعلاج وباء كورونا، وفي هذا الشعار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية اشترك فيه أكثر من سبعين دولة، كل دولة من هذه الدول تجري تجارب سريرية على المرضى لديهم باستخدام أحد العقاقير الطبية الأربعة.

ولفت إلى أن هذه التجارب من بعض الدول حتى الآن أظهرت نتائج باهرة في القضاء على فيروسات كوفد 19 في خمسة أيام وأن هناك المزيد من الأخبار السارة ستعلن خلال العشرة أيام القادمة.فيروس كورونا الجديد