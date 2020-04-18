محمد بن مسعود - الدمام - قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول. وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس. "الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18 قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول. وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس. Advertisements 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 01:26 AM قلد قائد حرس الحدود بمحافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية العقيد محمد ماضي المجول الملازم أول عبدالرحمن إبراهيم الحسني رتبته ملازم أول. وبهذه المناسبة رفع الحسني شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة الثقة السامية، مؤكداً أنه جندي للوطن يبذل روحه لخدمته والذود دونه بالغالي والنفيس. ، "الحسني" إلى رتبة ملازم أول بحرس الحدود ،

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