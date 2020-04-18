، مدير صحة الطائف يتابع عمليات المسح الميداني لحصر مخالطي المصابين بكورونا ،

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تابع مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، جهود فرق التقصي الوبائي المنتشرة والفرق العاملة ميدانياً من خلال مركز القيادة والتحكم، اليوم الجمعة، وشاهد النتائج الإيجابية لعمليات التقصي والمسح الميداني بعدد من المواقع وعمليات المتابعة للمخالطين للحالات الإيجابية والآلية المتبعة لحصر أعدادها وتأمين بقائهم ضمن المحاجر الصحية المخصصة.
وفي التفاصيل، استمع "القحطاني" إلى شرح مفصل عن الخطوات المتسارعة للفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية من نائب رئيس غرفة القيادة والتحكم خالد الثبيتي وعمليات مراقبة المؤشرات على مدار الساعة لقياس الجهود المبذولة ميدانياً بما يتماشى ومؤشرات وزارة الصحة للرصد والمتابعة المباشرة.
فيروس كورونا الجديد صحة الطائف
مدير صحة الطائف يتابع عمليات المسح الميداني لحصر مخالطي المصابين بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
تابع مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، جهود فرق التقصي الوبائي المنتشرة والفرق العاملة ميدانياً من خلال مركز القيادة والتحكم، اليوم الجمعة، وشاهد النتائج الإيجابية لعمليات التقصي والمسح الميداني بعدد من المواقع وعمليات المتابعة للمخالطين للحالات الإيجابية والآلية المتبعة لحصر أعدادها وتأمين بقائهم ضمن المحاجر الصحية المخصصة.
وفي التفاصيل، استمع "القحطاني" إلى شرح مفصل عن الخطوات المتسارعة للفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية من نائب رئيس غرفة القيادة والتحكم خالد الثبيتي وعمليات مراقبة المؤشرات على مدار الساعة لقياس الجهود المبذولة ميدانياً بما يتماشى ومؤشرات وزارة الصحة للرصد والمتابعة المباشرة.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:18 AM
استمع إلى شرح مفصل لخطوات التعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية
تابع مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، جهود فرق التقصي الوبائي المنتشرة والفرق العاملة ميدانياً من خلال مركز القيادة والتحكم، اليوم الجمعة، وشاهد النتائج الإيجابية لعمليات التقصي والمسح الميداني بعدد من المواقع وعمليات المتابعة للمخالطين للحالات الإيجابية والآلية المتبعة لحصر أعدادها وتأمين بقائهم ضمن المحاجر الصحية المخصصة.
وفي التفاصيل، استمع "القحطاني" إلى شرح مفصل عن الخطوات المتسارعة للفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية من نائب رئيس غرفة القيادة والتحكم خالد الثبيتي وعمليات مراقبة المؤشرات على مدار الساعة لقياس الجهود المبذولة ميدانياً بما يتماشى ومؤشرات وزارة الصحة للرصد والمتابعة المباشرة.
، مدير صحة الطائف يتابع عمليات المسح الميداني لحصر مخالطي المصابين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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