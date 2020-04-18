، بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّر ،

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حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.
ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".
يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّرقاسم الخبراني الخليج 365 2020-04-18
حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.
ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".
يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:13 AM
نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة
حصدت أربع مدن العدد الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 5600 حالة متخطية جميعها حاجز الألف، بحسب بيانات وزارة الصحة. وجاءت الرياض أولاً بـ1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132.
ويأتي هذا التزايد في الحالات المكتشفة خلال هذه الأيام نتيجة للحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبِّقها وزارة الصحة، وتهدف للسيطرة على الأزمة، وكسر حلقات انتشار الفيروس.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقَّع ارتفاعًا وتزايدًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة بشكل يومي. مستدركًا في هذا الصدد بقوله: "لكنه ارتفاع مبكر، وفي الاتجاه الجيد الإيجابي لمحاصرة الحالات، والسيطرة عليها بشكل يجعل الانتشار للجائحة محدودًا بإذن الله".
يُشار إلى أن عدد الحالات التي سُجلت حتى الآن بلغ 7142 حالة، تعافى منها 1049 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 87 حالة.
، بـ"5600 حالة".. 4 مدن تسجِّل الرقم الأعلى في إصابة كورونا.. والرياض تتصدَّر ،
المصدر : الخليج 365
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