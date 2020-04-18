شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دموع العقيلي تنهمر على الهواء لانقطاعه عن رؤية والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دخل الإعلامي خالد العقيلي، في نوبة بكاء، على الهواء مباشرة، خلال تقديمه برنامج " كلنا مسؤول " .
وانهمرت دموع العقيلي، بسبب مرور وقت طويل على آخر زيارة قام بها لوالدته، التي تعرضت لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى أنه لم يتمكن من زيارة والدته بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث تسكن خارج الرياض.
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