بالفيديو..الأمطار تغسل شوارع الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة . هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة . جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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