شكرا لمتابعة خبر عن 4 مناطق تحصد العدد الأعلى في الإصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت بيانات وزارة الصحة، عن حصد 4 مناطق العدد الأعلى في الإصابة بالفيروس التاجي " كوفيد_19 " .
وجاءت الرياض في المرتبة الأولى مسجلة 1700 حالة، تلتها مكة بـ1584، ثم المدينة المنورة بـ1226 حالة، وجدة بـ1132 إصابة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قد توقع أن تشهد المملكة ارتفاعًا في أعداد الإصابة تزامنًا مع التوسُّع في إجراء الفحوصات المخبرية عالية الدقة التي تجريها الوزارة يوميًا.
وأفاد العبد العالي في وقت سابق في تصريح خاص لـ " صدى " ، بأن حالات الإصابة التي تُسجّل حاليًا جزء منها يكون من مساكن العمال وجزء من الأماكن المكتظة بالسكان وجزء مرتبط بالمخالطة الاجتماعية.
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