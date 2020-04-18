شكرا لمتابعة خبر عن السبر يحسم الجدل بشأن خصوصية آخر جمعة في الشهر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تحدث الشيخ سعد بن عبدالله السبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن خصوصية آخر جمعة في الشهر.
وأضاف السبر خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" يوم الجمعة هو عيد الأسبوع فيه ساعة لا يوافقها عبدا يسأل الله شيئا إلا وأعطاه ".
وشدد السبر على ضرورة الاستعداد ليوم الجمعة لما له من فضل ولذلك يجب الاغتسال وقراءة سورة الكهف.
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