شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. منظر بديع لسحابة في سماء مرات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أظهر مقطع فيديو منظر بديع من سحابة محافظة مرات شمال غرب الرياض، مما أثار إعجاب المواطنين وتفاعلهم. أظهر مقطع فيديو منظر بديع من سحابة محافظة مرات شمال غرب الرياض، مما أثار إعجاب المواطنين وتفاعلهم. ولاقي المقطع تداولا وانتشار واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث حظي بتفاعل واسع. وكانت هيئة الأرصاد توقعت سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحابة في عدة مناطق بالرياض، كما توقعت هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير ،الرياض ،الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية ، القصيم ، تبوك ).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. منظر بديع لسحابة في سماء مرات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.