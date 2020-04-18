شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة لمنسوبي صحة نجران:" شكرا لجهودكم المبذولة في مواجهة الوباء " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة لمنسوبي صحة نجران، قائلا:" شكرا على جهودكم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا ".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أعلن عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 7142 بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

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ولفت إلى أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرا.

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث الأمني باسم الداخلية، طلال الشلهوب، في نفس المؤتمر الصحافي إحالة مزوري تصاريح التجول إلى النيابة العامة.