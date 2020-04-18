شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود بجانب كابتن الطائرة في طريقه إلى شيكاغو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك سعود -رحمه الله- في كرسي القيادة، بجانب كابتن الطائرة فريد باستوريس في طريقه إلى شيكاغو من واشنطن على الخطوط كونستاليشن.

ويأتي ذلك خلال زيارته الرسمية إلى أمريكا عام ١٩٤٧، بدعوة من الرئيس ترومان.

ولاقت الصورة بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات وجاءت جميعها تدعو بالرحمة والمغفرة للملك سعود.