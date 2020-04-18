شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من ممرضة لمديرها بعد إصابتها بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): بعثت ممرضة رسالة لمديرها عبر واتساب بعدما علمت بإصابتها بفيروس بعثت ممرضة رسالة لمديرها عبر واتساب بعدما علمت بإصابتها بفيروس كورونا ، وجاء فيها: " نحن أقسمنا قسمًا إذا اشتدت شدائدها أرواحنا سور لها، ونحن قدها، وإن شاء الله أطلع، وأكمل مهنتي بكل فخر ". ويأتي ذلك بعدما نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر حسابه بـ" تويتر ". Advertisements ومن جهتها، عقبت " صحة جدة " على الرسالة تحت وسم ‫" قصة بطولة ": " حتى مع المرض يستمر أبطال الصحة بتقديم التضحيات لأجل الوطن". وأوضحت صحة جدة أن الممرضة تخضع الآن للعلاج، سائلة الله لها الشفاء العاجل.

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