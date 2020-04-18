بالفيديو.. ضبط عمالة تُعبئ البصل في أكياس لشركات وطنية لبيعه بسعر أعلى

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، عمالة مخالقة تغش بتعبئة أنواع مختلفة من البصل في أكياس لشركات وطنية، بهدف بيعه بسعر أعلى. ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، عمالة مخالقة تغش بتعبئة أنواع مختلفة من البصل في أكياس لشركات وطنية، بهدف بيعه بسعر أعلى. وأكدت الوزارة، أنه تم مصادرة الكميات والتحقق من سلامته وإعادة ضخه بالأسواق، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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