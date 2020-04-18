شاهد.. الملك عبدالعزيز يمتطي جوادًا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز آل سعود " رحمه الله " يمتطي جوادًا. أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز آل سعود " رحمه الله " يمتطي جوادًا. وظهر الملك عبدالعزيز " رحمه الله " ، يمتطي الجواد بابتسامة واسعة وسط الصحراء.

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