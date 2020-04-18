شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول السيارة المتنقلة من "كاكست" للمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول السيارة المتنقلة من " كاكست " للمدينة المنورة والمتخصصة في كشف جميع الأمراض البيولوجية وتحليل العينات.

ويأتي ذلك للحد من مخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد، بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكانت المملكة تولي قطاع البحث والتطوير اهتماماً بالغاً حيث سخرت المدينة امكاناتها منذ نشأتها لدعم الباحثين في المملكة.

ويأتي ذلك كخطوة وطنية ضمن مسار التصدي الفاعل لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.