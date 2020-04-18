شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تُنبه من هطول الأمطار على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات على "المنطقة الشمالية، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران " . أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات على "المنطقة الشمالية، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران " . وحذرت الهيئة من هطول الأمطار الغزيرة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى العاشرة صباح غدًا السبت.

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