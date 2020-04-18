صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع الشيخ حمد آل خليفة في قصر القضيبية بالمنامة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية الملك المؤسس برفقة ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، في قصر القضيبية بالمنامة، خلال زيارة للملك عبدالعزيز للبحرين. أظهرت صورة تاريخية الملك المؤسس برفقة ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، في قصر القضيبية بالمنامة، خلال زيارة للملك عبدالعزيز للبحرين. ويعود تاريخ الصورة لعام 1939 (1358 هـ)، الملك عبدالعزيز، رحمه الله أثناء جلوسه في سيارة مع الشيخ حمد آل خليفة. ولاقت الصورة تداولا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث حظيت الصورة بإشادة وإعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

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