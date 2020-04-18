شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور سعد بن شايع: حد الحرابة لا يقتضي موافقة القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، الدكتور سعد بن شايع، أنه سيبلغ النيابة بلزوم بحث ملفات من لم يتبنوا طفل من دار الحضانة.

وأضاف أنهم حضروا لدار الحضانة بعدما بلغ الطفل الذي يدّعون التقاطه وهو رضيع سن المدرسة لكي يستخرجوا له رقم هوية، ويكون المطلوب منهم تبليغ ولادة وإفادة من الشرطة وينتهي الأمر.

وتابع: فقط للعلم، المطالبة بالقتل بحد الحرابة لا يقتضي موافقة القضاء له، بل قد يُعدِّل الوصف للقتل التعزيري لشناعة وبشاعة الجريمة .

وأردف: وقد أرفقت لكم صور بعض المبادئ القضائية من المحكمة العليا ومجلس القضاء في هذا الشأن للفائدة والاطلاع، خاطفة الدمام تستحق القتل سواءً حرابةً أو تعزيراً.