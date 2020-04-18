والد المختطف موسى الخنيزي يفجر مفاجأة: 《مستعد للتنازل عن حقي بشرط》

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علق علي الخنيزي، والد المختطف موسى الخنيزي، على بيان النيابة العامة، الصادر اليوم في قضية “خاطفة الدمام”، والذي طالبت فيه بتوقيع حد الحرابة على ثلاثة من المتهمين.

وقال علي الخنيزي: “الحمد لله، هذا الخبر أسعدنا وأثلج صدورنا ليكون هذا عبرة لمن تسول نفسه بأن يعبث بأمن الوطن والمواطنين”.

وأضاف: “النيابة ما قصرت، والجهات المختصة أخذت أقوالنا، وقامت بشغلها على أكمل وجه”.

وتابع: “بالنسبة لي خاطفة الدمام ما بس خطفت الثلاثة، عندي معلومات أنها خطفت أكثر من طفل، ولو هي تعترف عن الأخرين أضحي بحقي الخاص من أجل تفريح العوائل الثانية، وهذا ما أتمناه”.





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