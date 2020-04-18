التحالف: 114 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية

شملت أعمالًا عسكرية عدائية واستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت ١١٤ اختراقًا.
وذكر التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وشدد التحالف على تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في كل الجبهات.
وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار وندعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن.
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