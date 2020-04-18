أمانة عسير ترفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ النموذجي بأبها

بزيادة العمالة المتخصصة والكوادر الصحية والرقابية..
رفعت أمانة منطقة عسير الطاقة الاستيعابية للمسلخ النموذجي العام بمدينة أبها بزيادة عدد العمالة المتخصصة والكوادر الصحية والإشرافية والرقابية والطبية؛ بجانب تكثيف الرقابة على مواقع بيع المواشي.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع طاقة المسلخ نظير الازدياد في أعداد مرتاديه هذه الأيام ورفع مستوى الرقابة الصحية.
وأشار الحميدي إلى أن الأمانة سمحت بزيادة عدد نقاط الذبح من خلال المطابخ وفق خطة منظمة للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر؛ والتأكد من سلامتها، إلى جانب تنظيم دخول وخروج المواطنين، والإشراف على تسليم الذبائح بصورة منظمة.
وأكد الحميدي أنه تم تكليف عدد من المراقبين للإشراف على المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ طيلة فترة السماح لهم، ولمتابعة مشغلي المسالخ، وتأكيد عمليات الفحص السليم للماشية، قبل الذبح وبعده.
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