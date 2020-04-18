لجنة متابعة مستجدات كورونا تشدد على الالتزام بالتوجيهات لمنع انتشار فيروس كورونا

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة اجتماعها الـ «58» برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

كما أكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره؛ حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

من جانبه عبر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن تقديره البالغ للمواطنين والمقيمين لالتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية الصحية، وتعاونهم مع رجال الأمن في التزامهم بقرار وتعليمات منع التجول.

وقال الشلهوب: في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصًا على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

وتابع الشلهوب إن التمديد سيكون لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وأن على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

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وأشار إلى أنه جرى إتاحة تجديد «رخص السير» إلكترونيًا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص الدوري ،إضافة الى إمكانية تجديد «رخص القيادة» إلكترونيًا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط الكشف الطبي للنظر.

وأكد الشلهوب استمرار الجهات الأمنية بمساندة من القوات العسكرية في فرض قرار منع التجول والتعليمات ذات العلاقة بمنع التجول والتنقل كافة، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها، وأن دورهم يعد جزءًا من كل؛ حيث يبقى الفرد المسؤول الأول عن سلوكياته التي قد تفضي لا سمح الله إلى تعريض نفسه للمخاطر الصحية التي قد تسببها هذه الجائحة.

من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري: جاء قرار وزير التعليم بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، استمرارًا لقرارات الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشارت الشهري، إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد أن أكملت الوزارة المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية، والبدء في دروس المراجعة وفق الخطة الدراسية، كذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

ولفتت النظر إلى أن القرار يؤكد استمرار العملية الدراسية عن بُعد إلى حين انتهاء التقويم الدراسي المعتمد، بهدف تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال مدة تعليق الدراسة، وتحقيق العدالة ممن يرغبون في تحسين مستواهم أو معدلاتهم، حيث إن هناك طلاب عملوا واجتهدوا مع معلميهم عن بُعد وبالتالي لابد أن تُثمن جهودهم وتُحفظ حقوقهم.

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