الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية في 7 مناطق السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا السبت في سبع مناطق بالمملكة.

جاء ذلك في بيان لـ «هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الإلكتروني أوضحت خلاله، استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات عسير، جازان والباحة.

ووفق البيان، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكون الضباب ليلًا وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شمال المملكة.

وبحسب «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، وحالة الموج متوسط إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيع من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مختلف المناطق:

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