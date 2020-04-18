أمانة الحدود الشمالية تواصل جهودها الرقابية التفتيشية للحد من انتشار فيروس كورونا

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها المكثفة لضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة.

وتنفذ الأمانة جولات رقابية عديدة على كل المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكل وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية؛ لضمان صحة المواطن والمقيم وسلامتهم.

وأوضحت أمانة المنطقة أنها وضعت خططًا وتدابير احترازية من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بتكثيف الجولات على كل المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية عامة.

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وتشمل الإجراءات الاحترازية، تنظيم حركة دخول المتسوقين بالمجمعات الغذائية منعًا للازدحام، والتأكد كذلك من إغلاق كل الأنشطة التي صدرت قرارات بإغلاقها خلال تلك الجائحة والتدابير للأنشطة المستثناة أثناء منع التجول والتأكد من سلامة العاملين على طلبات التوصيل المنزلي لبعض الأنشطة المسموح لها بالعمل أثناء منع التجول تسهيلًا للمواطنين والمقيمين للحصول على السلع الأساسية أثناء تلك الفترة.

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