حريق بشاحنة مخصصة لنقل الديزل في تبوك.. والدفاع المدني يتدخل

الجهات المختصة تابعت الحادث

باشرت المديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، حريق ناقلة مخصصة لنقل الديزل على طريق مركز القليبة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الدفاع المدني بمدينة تبوك باشر بلاغًا عن حريق ناقلة على طريق مركز القليبة وسيطر عليه دون وقوع إصابات. وجرى إفراغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتولت الجهات المختصة متابعة الحادث. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. مدني محافظة هروب ينفذ حملة «سلامتك بمنزلك غايتنا» بالصور.. الدفاع المدني يُنقذ خمسينيًّا سقط من أعلى جبل في الباحة

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