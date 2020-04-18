شاهد.. ضبط عمالة مخالفة بالرياض تغش عبوات البصل لبيعه بأسعار مرتفعة

خلال جولات رقابية على أسواق الخضار..

أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، ضبط عمالة مخالفة تغش في عبوات البصل، باستخدام أكياس شركات وطنية. وعبر حسابها الرسمي على تويتر، بثت وزارة التجارة مقطع فيديو يوضح عملية ضبط العمالة المخالفة أثناء عمليات غش العبوات. وقالت الوزارة: خلال الجولات الرقابية على أسواق الخضار بالرياض، تم ضبط عمالة مخالفة تغش بتعبئة أنواع مختلفة من البصل بأكياس لشركات وطنية؛ لبيعه بسعر أعلى. Advertisements وأكدت الوزارة أنه تمت مصادرة الكميات، والتحقق من سلامتها وإعادة ضخها بالأسواق، لافتة إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. اقرأ أيضًا: تأجيل الجلسات القضائية بالمحاكم الإدارية حتى إشعار آخر للوقاية من كورونا

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