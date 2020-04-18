أمانة القصيم تلزم ملاك المباني المخالفة للاشتراطات الصحية بتطبيقها

خلال الجولات الرقابية المكثفة

ألزمت أمانة منطقة القصيم ملاك المباني غير المطابقة للاشتراطات الصحية بالمنطقة المركزية وسط مدينة بريدة، بتطبيقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. ورصدت أمانة المنطقة، 302 مبنى غير مطابق للاشتراطات الصحية وسط مدينة بريدة وألزمتهم بمعالجة الملاحظات. Advertisements وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الأمانة وبمشاركة اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة نفذت جولات رقابية مكثفة شملت (٧٤٧) مبنى داخل المنطقة المركزية وسط مدينة بريدة؛ لمتابعة سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية. اقرأ أيضًا: وزير الصحة: تكثيف المسوحات النشطة داخل الأحياء لتسريع عملية الكشف عن المصابين بكورونا

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