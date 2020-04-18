تأكيدًا لـ«عاجل».. الجريدة الرسمية تنشر خبر إلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة

تأكيدًا للمعلومات التي أوردتها «عاجل» بشأن «إلغاء المجمع الفقهي» في السعودية، نشرت صحيفة «أم القرى» اليوم الجمعة القرار الذي جاء برقم (493) وتاريخ 7-8-1441 هجري.

والأربعاء أكدت «عاجل» نقلًا عن مصادر مطلعة، صدور أمر سامي جاء بعد مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، بما يضمن عدم تداخل الاختصاص.

وذكرت «عاجل» أنه من المقرر أن ينشر قرار إلغاء تنظيم المجمع الفقهي، في العدد المقبل من صحيفة أم القرى الرسمية، الجمعة المقبل.

واليوم الجمعة نشرت أم القرى القرار والذي جاء نصه كالتالي:

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31367 وتاريخ 8-6-1440 هجري، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 1-2-649 س وتاريخ 17-5-1440هجري، في شأن مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته، في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.

وبعد الاطلاع على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۲) وتاريخ 25-9-1433 هجر .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (8741) وتاريخ 16-2-1440 هجري.

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وبعد الاطلاع على المحضر رقم (374) وتاريخ 22-3-1441، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6190 وتاريخ 25-6-1441 هجري.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5269) وتاريخ 15-7-1441 هجري.

يقرر إلغاء تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۲) وتاريخ 25-9-1433 هجري.

رئيس مجلس الوزراء

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