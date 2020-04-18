ضبط 97 ألف عبوة معقمات مخالفة بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضبط 97 ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، في الدمام.

جاء ذلك في بيان للهيئة -عبر تويتر- أوضحت خلاله، أنها رصدت مصدرًا لأحد المعقمات مجهولة الصنع في الدمام ، وبعد تتبع فرق التفتيش للمنتج تم ضبط قرابة 97000 عبوة من المعقم المخالف.

ووفق «الغذاء والدواء»، ضبطت فرق التفتيش، 3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في صناعة المعقمات، وجرى إحالة مسؤولي المنشأة إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وضبطت الفرق التفتيشية بالهيئة، أيضًا موقعين سكنيين مخالفين في منطقة الرياض تُستخدم كعيادة لعلاج فيروس كورونا باستخدام خلطات من أدوية بشرية وبيطرية غير مثبتة علميًّا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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