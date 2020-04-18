انحسار خطر الجراد في المملكة وتحذير لليمن وإيران

تراجع خطر الجراد الصحراوي وتقلَّص وجوده في المملكة خلال شهر مارس المنصرم ومطلع أبريل الجاري، وانحصرت عمليات المكافحة شمال البلاد وشرقها ضد عدد قليل من المجموعات الناضجة، بينما حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق إفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، وأوضحت أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.

عمليات المكافحة في مارس

- مكافحة 6550 هكتاراً في الشرقية وحائل

- تكثيف الجهود في المنطقة الشرقية وأقصى شمال حائل وجنوب الجوف إضافة إلى صحارى النفود والدهناء

- بدء تحسن حالة الجراد الصحراوي بعد القضاء على معظم الأسراب

- الوضع الراهن هادئ في نطاق الموسم الربيعي التقليدي في شمال وشمال غرب منطقة الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك

- مضاعفة جهود فرق المكافحة والاستكشاف الميدانية

- جاهزية تامة للفرق الميدانية المدعومة لوجستياً بسيارات الاستكشاف والمكافحة

حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة

- الوضع لا يزال مقلقاً للغاية في القرن الإفريقي

- يتركز الخطر في كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث يجري التكاثر على نطاق واسع

- بدأت أسراب جديدة بالتشكل، وهو ما يمثل تهديداً غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في بداية موسم المحاصيل المقبل.

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- الوضع في اليمن يدعو إلى القلق، حيث تستمر مجاميع الحوريات في التشكل بالقرب من عدن

- بدأت الحشرات الكاملة غير الناضجة بتشكيل مجموعات مع هطول أمطار غزيرة في وادي حضرموت

- الوضع اتخذ منحنى خطيرا في إيران، وبدأ الفقس على الساحل الجنوبي الغربي الفترة الماضية

- يتوقع المزيد من الفقس في جنوب خوزستان، وبوشهر.

بلاد الوضع فيها تحت السيطرة

- السودان

- إريتريا

- سلطنة عمان

- العراق

- باكستان

- الهند