انحسار خطر الجراد في المملكة وتحذير لليمن وإيران

عمليات المكافحة في مارس
- مكافحة 6550 هكتاراً في الشرقية وحائل
- تكثيف الجهود في المنطقة الشرقية وأقصى شمال حائل وجنوب الجوف إضافة إلى صحارى النفود والدهناء
- بدء تحسن حالة الجراد الصحراوي بعد القضاء على معظم الأسراب
- الوضع الراهن هادئ في نطاق الموسم الربيعي التقليدي في شمال وشمال غرب منطقة الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك
- مضاعفة جهود فرق المكافحة والاستكشاف الميدانية
- جاهزية تامة للفرق الميدانية المدعومة لوجستياً بسيارات الاستكشاف والمكافحة
حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة
- الوضع لا يزال مقلقاً للغاية في القرن الإفريقي
- يتركز الخطر في كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث يجري التكاثر على نطاق واسع
- بدأت أسراب جديدة بالتشكل، وهو ما يمثل تهديداً غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في بداية موسم المحاصيل المقبل.
- الوضع في اليمن يدعو إلى القلق، حيث تستمر مجاميع الحوريات في التشكل بالقرب من عدن
- بدأت الحشرات الكاملة غير الناضجة بتشكيل مجموعات مع هطول أمطار غزيرة في وادي حضرموت
- الوضع اتخذ منحنى خطيرا في إيران، وبدأ الفقس على الساحل الجنوبي الغربي الفترة الماضية
- يتوقع المزيد من الفقس في جنوب خوزستان، وبوشهر.
بلاد الوضع فيها تحت السيطرة
- السودان
- إريتريا
- سلطنة عمان
- العراق
- باكستان
- الهند
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