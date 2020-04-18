بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 70000 م2

أزالت بلدية خميس مشيط ممثلة ببلدية تندحة الفرعية بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، تعديات طالت أكثر من 70000 م2، من الأراضي الحكومية في قرية الصفيّة، وأوضح رئيس البلدية الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني، أن بلدية خميس مشيط قامت بمتابعة الإحداثات على هذه المواقع، مشيراً إلى أن التعديات عبارة عن عقوم ترابية وجدران بلوك حاول بعض الأشخاص الاستيلاء عليها بوضع اليد، وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، وأشار إلى أن التعديات لها أثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة، والإخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع.