السعودية اليوم / "واس" ترصد تنفيذ الجهات الأمنية بمحافظة صامطة لأمر منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة



صامطة ٢٤ شعبان ١٤٤١ الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٠ م واس

رصدت وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة، وجهود الشرطة والدوريات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بصامطة ، على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .

// انتهى //

01:27ت م

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صامطة ٢٤ شعبان ١٤٤١ الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٠ م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية جهود الجهات الأمنية بمحافظة صامطة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة تطبيق أمر منع التجول و الدخول والخروج من وإلى المحافظة ، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم، وحتى إشعار آخر.ووثقت عدسة "واس" التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة، وجهود الشرطة والدوريات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بصامطة ، على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .// انتهى //01:27ت م0191

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