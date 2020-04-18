السعودية اليوم / تونس تسجل ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد



تونس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن العاصمة تونس سجلت أكبر عدد من الإصابات بـ193 حالة، تليها محافظة اريانة بـ89 حالة ثم محافظة بن عروس بـ87 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 37 حالة، مؤكدة أنه تم إجراء 14640 تحليل منذ بدء ظهور هذا الوباء يوم 2 مارس الماضي.

ودعت الوزارة في بيانها كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل لاحترام القانون وكل اجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

// انتهى //

01:09ت م

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تونس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس، إلى 864 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 71 حالة إصابة جديدة مؤكدة من بين 710 تحليلاً مخبرياً.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن العاصمة تونس سجلت أكبر عدد من الإصابات بـ193 حالة، تليها محافظة اريانة بـ89 حالة ثم محافظة بن عروس بـ87 حالة.وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 37 حالة، مؤكدة أنه تم إجراء 14640 تحليل منذ بدء ظهور هذا الوباء يوم 2 مارس الماضي.ودعت الوزارة في بيانها كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل لاحترام القانون وكل اجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد لاحتواء المرض والحد من انتشاره.// انتهى //01:09ت م0188

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