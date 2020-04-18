السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد الجهود الأمنية لتطبيق أمر منع التجول والوعي المجتمعي في محافظة أملج



أملج 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

تقوم القطاعات الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة أملج بجهود كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية لسلامة المواطن والمقيم والحد من انتشار فيروس

ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول .

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أملج 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واستقوم القطاعات الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة أملج بجهود كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية لسلامة المواطن والمقيم والحد من انتشار فيروس كورونا وسط تعاون كبير من المواطنين والمقيمين من خلال الالتزام التام بتنفيذ أمر منع التجول بداية من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً .ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية وحضورها الأمني من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والتقاطعات والميادين ومداخل ومخارج المحافظة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول .// انتهى //00:43ت م0185

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