السعودية اليوم / جامعة نجران تدعو الراغبات بالتسجيل في الدورة المجتمعية "الإسعافات النفسية الأولية في الأزمات"



نجران 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

دعت جامعة نجران الراغبات من نساء المجتمع بالتسجيل في الدورة التدريبية المجتمعية التي تُقيمها عن بُعد يوم الثلاثاء القادم، بعنوان "الإسعافات النفسية الأولية في الأزمات "، بالدخول عبر الرابط: ( training.nu.edu.s ) .

وتهدف الدورة التي تقدمها الدكتورة رحمة الغامدي إلى تعريف المشاركات بالإسعافات النفسية الأولية أثناء الأزمات ، وإكسابهم المهارات اللازمة، إضافةً إلى تعريفهم كذلك بأساليب التوافق النفسي والاجتماعي للأسرة مع الأزمات.

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