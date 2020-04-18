شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من استمرار أمطار نجران والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أمس، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 9 صباحا.