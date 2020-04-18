السعودية | بعد بيان النيابة حول خاطفة الدمام.. أول تعليق للخنيزي

شكرا لقرائتكم بعد بيان النيابة حول خاطفة الدمام.. أول تعليق للخنيزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد بيان النيابة العامة السعودية بشأن خاطفة الدمام، علق موسى الخنيزي أحد المختطفين في تصريح خاص إلى "العربية.نت" فقال: "كنت عايش عيشة طبيعية، ولا أدري عن موضوع السحر، ونحن نعيش في بلد أمن وأمان والجهات العدلية السعودية ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي شخص متجاوز للنظام، وكنت متجاوباً مع النيابة العامة في تحقيقاتها الدورية لظهور الحق".

وأضاف الخنيزي: "لن أتنازل عن حقي، إلا إذا اعترفت الخاطفة بكافة جرائمها".

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يذكر أن النيابة العامة نفذت (٢٤٧) إجراءً في قضية خاطفة الدمام، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وأصدرت بياناً اليوم (الجمعة) أوضحت فيه ملابسات قضية خاطفة الدمام. ووجهت النيابة الاتهام لـ 4 سعوديين ويمني في قضية خـطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.