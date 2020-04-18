، الاتحاد الإيطالي مصمم على معاودة النشاط الكروي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة أنه مصمم على معاودة النشاط من خلال إقامة مباريات الدوري المحلي اعتباراً من أواخر مايو أو مطلع يونيو.

وتطرق رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا إلى فترة ثلاثة أسابيع من أجل استعداد الأندية بعد انتهاء الحجر الصحي في إيطاليا في الرابع من مايو المقبل، وقال لإحدى الإذاعات الإيطالية "وبالتالي، نستطيع معاودة النشاط في أواخر مايو أو مطلع يونيو".

وكشف: ثمة فترة سيتم خلالها إجراء الفحوصات لضمان نتائج سلبية لجميع المشاركين في الأحداث، إذا جاءت جميع الفحوصات سلبية، فلا مشكلة في التباعد ولا في العدوى.

وأوضح: آمل أن يتمكن كل فريق من خوض مبارياته على ملعبه، وإذا لم يكن هذا الأمر ممكناً، سنجد الحلول.

وقد انتقد رئيس الاتحاد الإيطالي بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء الدوري بقوله "هؤلاء لا يحبون كرة القدم ولا الإيطاليين لأنهم يقطعون الأمل بالمستقبل وبالعودة".

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إيطاليا منذ التاسع من مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد.فيروس كورونا الجديد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم