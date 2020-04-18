، فايز المالكي.. عندما تُستخدم الشهرة لخدمة المجتمع ،

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محمد بن مسعود - الدمام - لاحظ الجميع خلال الفترة الماضية تزايد مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، وهي المخالفات التي تعاملت معها الجهات المعنية بحزم كبير، تمثَّل في ضَبْط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مخالفات المشاهير قوبلت كذلك بموجة من الاستهجان من قِبل المواطنين والمقيمين الذين طالبوا بمحاسبة هؤلاء المخالفين.
في الجانب الآخر برز الجانب المضيء للمشاهير الإيجابيين، الذين استغلوا شهرتهم لتقديم المواد الإيجابية، وخدمة المجتمع.. وفي مقدمة هؤلاء الإيجابيين يأتي الفنان فايز المالكي، الذي يُطلَق عليه لقب سفير الإنسانية، واختير سفيرًا للكثير من الجمعيات الخيرية.
وأثبت "المالكي" خلال الفترة الماضية للجميع استخدامه شهرته ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع، سواء بالسعي لمساعدة الحالات الإنسانية والمرضية، أو تقديم رسائل توعوية ووطنية، بشكل فرض على الكثيرين احترامه، وزاد من متابعيه؛ إذ يحظى بنحو 7 ملايين متابع في "تويتر"، و4 ملايين في الإنستقرام، فيما تجاوز عدد متابعيه في برنامج سناب شات 9 ملايين.
وتشرَّف "المالكي" مؤخرًا بتكريم من خادم الحرمين الشريفين للأعمال الإنسانية الدولية التي قام بها، وذلك بمركز الملك سلمان. وسلَّم التكريم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض.فايز المالكي
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:29 AM
لاحظ الجميع خلال الفترة الماضية تزايد مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، وهي المخالفات التي تعاملت معها الجهات المعنية بحزم كبير، تمثَّل في ضَبْط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مخالفات المشاهير قوبلت كذلك بموجة من الاستهجان من قِبل المواطنين والمقيمين الذين طالبوا بمحاسبة هؤلاء المخالفين.
في الجانب الآخر برز الجانب المضيء للمشاهير الإيجابيين، الذين استغلوا شهرتهم لتقديم المواد الإيجابية، وخدمة المجتمع.. وفي مقدمة هؤلاء الإيجابيين يأتي الفنان فايز المالكي، الذي يُطلَق عليه لقب سفير الإنسانية، واختير سفيرًا للكثير من الجمعيات الخيرية.
وأثبت "المالكي" خلال الفترة الماضية للجميع استخدامه شهرته ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمع، سواء بالسعي لمساعدة الحالات الإنسانية والمرضية، أو تقديم رسائل توعوية ووطنية، بشكل فرض على الكثيرين احترامه، وزاد من متابعيه؛ إذ يحظى بنحو 7 ملايين متابع في "تويتر"، و4 ملايين في الإنستقرام، فيما تجاوز عدد متابعيه في برنامج سناب شات 9 ملايين.
وتشرَّف "المالكي" مؤخرًا بتكريم من خادم الحرمين الشريفين للأعمال الإنسانية الدولية التي قام بها، وذلك بمركز الملك سلمان. وسلَّم التكريم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض.
، فايز المالكي.. عندما تُستخدم الشهرة لخدمة المجتمع ،
المصدر : الخليج 365
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