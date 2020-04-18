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دعا صندوق النقد الدولي إلى حشد دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريساتينا جورجيفا أمس خلال مؤتمر بعنوان "التعبئة مع إفريقيا"، بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أن القارة الإفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة.
وأضافت بأن إفريقيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجاتها المالية الطارئة. موضحة أن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار.فيروس كورونا الجديد صندوق النقد الدولي
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:20 AM
أكد أنها تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار
دعا صندوق النقد الدولي إلى حشد دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريساتينا جورجيفا أمس خلال مؤتمر بعنوان "التعبئة مع إفريقيا"، بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، أن القارة الإفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة.
وأضافت بأن إفريقيا بحاجة إلى ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجاتها المالية الطارئة. موضحة أن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار.
، "النقد الدولي" يدعو لدعم عاجل للدول الإفريقية لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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