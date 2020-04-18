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أسفرت نتائج الجولة الرقابية على مستودعات سخانات المياه في المملكة، والتي نفذتها 5 جهات حكومية مكونة من وزارة الطاقة، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن استهداف 24 مستودع سخانات مياه.
وأظهرت نتائج الجولة وجود 18 مستودعاً ملتزماً بالمواصفة، و6 مستودعات سحب منها عينات للفحص، و2858 منتجاً تم ضبطها لعدم اجتياز الاختبار أو منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى 2087 منتجاً تم تصحيح مخالفاتها.
وبينت الجولة أن هناك 771 منتجاً جار العمل على تصحيحها، و12 منتجاً تم سحبه للتأكد من المطابقة أسفرت على أن هناك 10 عينات غير مطابقة، ووجود 2 عينة مطابقة للمواصفة.
سخانات المياه
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:18 AM
نفذتها 5 جهات حكوميةانفوجرافيك.. هذه نتائج جولة رقابية على مستودعات السخانات بالمملكة
أسفرت نتائج الجولة الرقابية على مستودعات سخانات المياه في المملكة، والتي نفذتها 5 جهات حكومية مكونة من وزارة الطاقة، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن استهداف 24 مستودع سخانات مياه.
وأظهرت نتائج الجولة وجود 18 مستودعاً ملتزماً بالمواصفة، و6 مستودعات سحب منها عينات للفحص، و2858 منتجاً تم ضبطها لعدم اجتياز الاختبار أو منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى 2087 منتجاً تم تصحيح مخالفاتها.
وبينت الجولة أن هناك 771 منتجاً جار العمل على تصحيحها، و12 منتجاً تم سحبه للتأكد من المطابقة أسفرت على أن هناك 10 عينات غير مطابقة، ووجود 2 عينة مطابقة للمواصفة.
، انفوجرافيك.. هذه نتائج جولة رقابية على مستودعات السخانات بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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