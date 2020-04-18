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تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة، حيث تضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدداً من الأحياء العشوائية.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدداً من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.
وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديه أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة مكة المكرمة
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 12:15 AM
أشارت إلى أنها تجري عمليات مسح في الأحياء"صحة مكة" تكشف تفاصيل عمليات التقصي عن عدد من حالات كورونا
تواصل فرق الصحة العامة التابعة لصحة مكة المكرمة، أعمال التقصي الميداني النشط لفايروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في أحياء مكة المكرمة، حيث تضمنت عمليات المسح منذ انطلاقها عدداً من الأحياء العشوائية.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذا الإجراء الذي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأبان أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عدداً من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.
وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع أعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديه أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات، كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبداً ولا يحتاج لأي تدخل طبي.
، "صحة مكة" تكشف تفاصيل عمليات التقصي عن عدد من حالات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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