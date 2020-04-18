، في 25 دقيقة.. "مرور مكة" يطيح بشاب سرق مركبة مواطن بالشرائع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنتشر الدوريات بجميع الإشارات لتطبيق قرار منع التجول بكل حزم

نجح رجال المرور بالعاصمة المقدسة وفي أقل من 25 دقيقة من الإطاحة بأحد الأشخاص سرق مركبة وفر بها من مخطط 7 بالشرائع.

وتفصيلاً، أثناء توقف أحد المواطنين بمركبته أمام مستوصف صحي الشرائع بمخطط 7 وخرج من المركبة وهي قيد التشغيل وتوجه إلى مؤخرة مركبته ليتفاجأ باقتحام شاب للمركبة والفرار بها من الموقع.

وتقدم المواطن ببلاغ لمركز العمليات الموحدة 911 والذي بدوره عمم البلاغ بوقت ونوع المركبة المسروقة.

وتمكن رجال المرور بالعاصمة المقدسة من رصد المركبة في أحد الشوارع واستيقافها وضبط قائدها والتحفظ عليه وتسليمه لمركز شرطة الشرائع والذي بدوره تواصل مع صاحب المركبة وفي أقل من 25 دقيقة توجه المواطن لمركز شرطة الشرائع لاستلام مركبته مثمناً دور الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ودور رجال المرور في سرعة الضبط واسترجاع المركبة.

وتنتشر دوريات المرور انتشاراً كاملاً في مداخل وإشارات الشرائع وتتولى متابعة تطبيق قرار منع التجول بكل حزم خلال فترة المنع.فيروس كورونا الجديد منع التجول