رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441 وكيفية تجديدها إلكترونياً

من أكثر ما يشغل بال الوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها المملكة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل مخيف فيها، هو كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد وكيفية تجديدها تحديداً بعد أن أعلنت المملكة فرض حظر تجول كامل في الكثير من مدن المملكة، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال رابط الاستعلام عن إقامة وافد وكيفية تجديدها إلكترونيا.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1441

ناشدت وزارة الداخلية في السعودية من قبل المواطنين المغتربين فيها بضرورة تجديد الإقامة في موعدها المحدد حتى لا تقع عليها العقوبات والغرامات المالية، حيث يتم دفع مبلغ مالي 500 ريال سعودي للمرة الأولى من المخالفة، و1000 ريال سعودي للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد على الفور إلى بلده الحقيقي.

رابط الاستعلام عن إقامة وافد

الدخول على موقع منصة ابشر للجوازات.

تسجيل الدخول برقم الإقامة وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل رمز التحقق الذي يظهر على الهاتف المحمول الخاص بك.

الضغط على كلمة عرض وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالإقامة.

كيفية تجديد الإقامة إلكترونيا

يمكن لكل الوافدين في المملكة العربية السعودية سداد قيمة رسوم تجديد الإقامة حتى لا يعرض نفسه للمخالفات والغرامات من خلال الطرق التي ستظهر عبر موقع ابشر للجوازات.