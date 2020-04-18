السعودية اليوم / المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سيجري مليون تحليل لتقصي كورونا



أديس أبابا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيبدأ في إجراء أكثر من مليون اختبار لفيروس

وأفاد رئيس المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج اليوم، أن عدد الحالات المُسجلة في القارة السمراء تجاوز 17 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 400 جهاز تنفس وصلت إلى القارة هذا الأسبوع كجزء من أحدث تسليم رئيسي للإمدادات الأساسية لجميع دول إفريقيا البالغ عددها 54 دولة.

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أديس أبابا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيبدأ في إجراء أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا اعتبارًا من الأسبوع المقبل في إفريقيا لمعالجة "الفجوة الكبيرة" في تقييم العدد الحقيقي للحالات.وأفاد رئيس المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج اليوم، أن عدد الحالات المُسجلة في القارة السمراء تجاوز 17 ألف شخص.وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 400 جهاز تنفس وصلت إلى القارة هذا الأسبوع كجزء من أحدث تسليم رئيسي للإمدادات الأساسية لجميع دول إفريقيا البالغ عددها 54 دولة.// انتهى //00:21ت م0181

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