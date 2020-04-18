السعودية اليوم / "واس" توثق تنفيذ الجهات الأمنية بمحافظة الداير بني مالك لأمر منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة



الداير بني مالك ٢٤ شعبان ١٤٤١ الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٠ م واس

وثقت وكالة الأنباء

ورصدت عدسة "واس" التزام الأهالي والمقيمين بالمحافظة بأمر منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة، وجهود منسوبي الشرطة والدوريات الأمنية وقوة الأفواج بالمحافظة خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بالمحافظة، على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .

// انتهى //

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الداير بني مالك ٢٤ شعبان ١٤٤١ الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٠ م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية " واس " جهود الجهات الأمنية بمحافظة الداير بني مالك لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة تطبيق أمر منع التجول و الدخول والخروج من وإلى المحافظة ، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم، وحتى إشعار آخر.ورصدت عدسة "واس" التزام الأهالي والمقيمين بالمحافظة بأمر منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة، وجهود منسوبي الشرطة والدوريات الأمنية وقوة الأفواج بالمحافظة خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بالمحافظة، على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع - بعد الله - من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية .// انتهى //00:21ت م0180

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