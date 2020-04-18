السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يواصل تسليم المباني التعليمية للجهات المختصة



عرعر 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بتسليم عدد من المباني التعليمية بالمنطقة للجهات الحكومية ذات العلاقة لتكون مساكن للعمال في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي للتعليم في الحدود الشمالية خالد المضياني أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدأت بإجراءات تسليم 30 مبنى تعليمياً للجهات المختصة، لتكون سكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات، وذلك لتقليل نسبة الازدحام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

23:55ت م

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عرعر 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بتسليم عدد من المباني التعليمية بالمنطقة للجهات الحكومية ذات العلاقة لتكون مساكن للعمال في المنطقة.وأكد المتحدث الرسمي للتعليم في الحدود الشمالية خالد المضياني أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدأت بإجراءات تسليم 30 مبنى تعليمياً للجهات المختصة، لتكون سكناً للعمالة الوافدة الخاصة بالشركات والمؤسسات، وذلك لتقليل نسبة الازدحام، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //23:55ت م0177

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