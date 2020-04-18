السعودية اليوم / "واس" تواصل رصد الجهود الأمنية والوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول بتبوك



تبوك 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمدينة تبوك، امتثالاً لأمر المنع , الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر

وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواجدها المكثف في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المدينة لتطبيق أمر المنع ، وسط مرونة وانسيابية للقطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها.

// انتهى //

23:52ت م

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تبوك 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمدينة تبوك، امتثالاً لأمر المنع , الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواجدها المكثف في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المدينة لتطبيق أمر المنع ، وسط مرونة وانسيابية للقطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تنقلاتها.// انتهى //23:52ت م0176

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