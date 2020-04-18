السعودية اليوم / محافظ الداير بني مالك يقف على تطبيق منع التجول والدخول والخروج من وإلى المحافظة



جيزان 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وقف محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة مساء اليوم على الجهود التي تقوم بها القطعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحد من انتشار

وأكد محافظ الداير بني مالك أن أمر منع الدخول والخروج للمحافظة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستجابة للحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة لوقوعها بالشريط الحدودي .

ووثقت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بأمر تقديم منع التجول في الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ومدى استجابتهم والتقيد بالتعليمات والاستشعار بالمسؤولية المجتمعية لاحتواء الفيروس ، ممايسهم في مساعدة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة في تأدية مهامهم .

كما كثفت الأجهزة الأمنية إجراءات تقديم منع التجول بالمحافظة ، إضافة إلى منع الدخول والخروج منها في المدة المحددة في الأمر الملكي من خلال كافة نقاط الضبط الأمني التي تم تحديدها .

// انتهى //

23:46ت م

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جيزان 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وقف محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة مساء اليوم على الجهود التي تقوم بها القطعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، التي تضمنت منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير بني مالك من الساعة الثالثة عصراً من اليوم وحتى إشعار آخر.وأكد محافظ الداير بني مالك أن أمر منع الدخول والخروج للمحافظة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستجابة للحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة لوقوعها بالشريط الحدودي .ووثقت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بأمر تقديم منع التجول في الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ومدى استجابتهم والتقيد بالتعليمات والاستشعار بالمسؤولية المجتمعية لاحتواء الفيروس ، ممايسهم في مساعدة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة في تأدية مهامهم .كما كثفت الأجهزة الأمنية إجراءات تقديم منع التجول بالمحافظة ، إضافة إلى منع الدخول والخروج منها في المدة المحددة في الأمر الملكي من خلال كافة نقاط الضبط الأمني التي تم تحديدها .// انتهى //23:46ت م0174

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